Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Как будет выглядеть мост Дружбы после ремонта? Сегодня об этом главе региона рассказал подрядчик.



- Десять пишем, остальные в уме. Внеплановые каникулы у школьников продлены. Что прогнозирует Роспотребнадзор?



- Профессиональное чутье или везение? Как орловский следователь подвез фигуранта уголовного дела, дважды объявленного в федеральный розыск, до своей работы?



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Вести-Орёл

11 февраля 2020 года



