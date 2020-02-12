На территории Орловской области зарегистрировано более 23 тысяч владельцев гражданского оружия Сегодня подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии отмечают 51-ю годовщину со дня образования. Специалисты службы обеспечивают контроль за оборотом оружия.





За прошедший год сотрудники Росгвардии совместно с коллегами из УМВД провели почти 2500 проверок и выявили свыше 1200 нарушений. В основном это просроченные разрешения и несоответствие условий хранения.





Мария Семак

12 февраля 2020 года



