В орловском Дворце пионеров ликвидировали условный пожар

Пожарно-спасательными подразделениями Орла регулярно проводятся пожарно-тактические занятия с личным составом дежурных караулов на социально-значимых объектах.

Согласно замыслу, в концертном зале Дворца пионеров произошло возгорание, возможно, там остались люди. Персонал заведения сообщил о пожаре в службу спасения, принял меры по эвакуации людей и обесточиванию здания. Пожарные провели боевое развертывание, установку автомобилей на гидранты. После этого в здание вошли звенья газодымозащитников. Они провели разведку очага пожара и поиск людей. После этого приступили к ликвидации пожара. Пожарные стволы были поданы в горящее помещение. Условный пожар был локализован и полностью ликвидирован в отведенное время.

С персоналом учреждения был проведен инструктаж по мерам пожарной безопасности, а также по правилам пользования первичными средствами пожаротушения, сообщили в МЧС.











Фото ГУ МЧС по Орловской области