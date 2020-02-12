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В преддверии годовщины Великой Победы будет ужесточен контроль за владельцами оружия

На территории Орловской области зарегистрировано более 23 тысяч владельцев гражданского оружия, в собственности у которых находится свыше 37 тысяч единиц.


Сегодня подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии отмечают 51-ю годовщину своего образования. Хотя сейчас лицензионно-разрешительная деятельность целиком находится в компетенции Росгвардии, большая часть истории службы связана с МВД. 12 февраля 1969 года приказом МВД СССР в управлении административной службы милиции был образован 4-й отдел, который и принял на себя функции контроля за оборотом оружия. Именно там сложились механизмы контроля за владельцами оружия, принципы взаимодействия с охранными структурами, была сформирована нормативно-правовая база. 
 
На данный момент на территории Орловской области зарегистрировано более 23 тысяч владельцев гражданского оружия, в собственности у которых находится свыше 37 тысяч единиц. За прошедший год сотрудниками Росгвардии совместно с коллегами УМВД было проведено 2428 проверок. Выявлено более 1200 нарушений законодательства в сфере оборота оружия.
 
Основные нарушения, которые сотрудники Росгвардии выявляют у владельцев оружия, - просроченные разрешения и несоответствие условий хранения. 
 
Как ни жестко сотрудники Росгвардии контролируют собственников оружия, уровень ответственности продавцов на порядок выше. Проверяющих в таких магазинах можно ждать в любой миг. 
 
Кроме того, владельцам и продавцам огнестрельного оружия стоит помнить об определенных ограничениях, которые вводятся во время общественно-значимых мероприятиях. И одно из таких как раз впереди. В преддверии годовщины Великой Победы будет ужесточен контроль за владельцами оружия. В период майских праздников будет ограничена перевозка и реализация оружия.
 
«Раз в год и палка стреляет» - пословица хорошо известна всем, кто имеет дело с огнестрелом. Свою задачу сотрудники лицензионно-разрешительной службы видят в том, чтобы свести возможность ЧП, связанных с гражданским оружием, не просто к минимуму, а к нулю.



Иван Суверин
12 февраля 2020 года
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