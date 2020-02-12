В Орле продолжается работа по расчистке ливневых колодцев Вручную от песка и грязи специалисты управления коммунальным хозяйством города промыли ливнёвки на пересечении улиц Советская и Герцена, на остановке «Завод «Текмаш», сейчас перешли на улицу Комсомольскую.





Глава администрации Орла призвал усилить работу. Напомним, действующий контракт на прочистку городской ливневой канализации рассчитан до мая 2020 года. Стоимость работ - порядка 13- миллионов рублей. После будут объявлены следующие торги.





Надежда Невматулина

12 февраля 2020 года



