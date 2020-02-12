Орловец удостоен медали «За спасение погибавших» Награду водителю пожарного отряда Вадиму Набокову вручил глава МЧС России Евгений Зиничев.





В ноябре 2018 года на телефон МЧС поступил звонок от очевидца, который сообщил, что в Кромском пруду тонет женщина. Спасатели приехали на место через считанные минуты. К этому моменту, женщина уже практически не подавала признаков жизни. Водитель автомобиля Вадим Набоков прыгнул в воду, взяв с собой спасательную веревку. Женщину вытащили на берег без сознания. Его коллега сделал искусственное дыхание пострадавшей и уже через несколько секунд её дыхание восстановилось. Пришедшую в сознание женщину передали в руки прибывших медиков. Решимость Вадима Набокова вызвала уважение коллег. А теперь и Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.



Медаль «За спасение погибавших» орловцу вручили в Москве на заседании коллегии МЧС России.













Надежда Невматулина

12 февраля 2020 года



