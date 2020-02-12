Юный орловский шашист Владислав Ивкин выиграл титул Чемпиона ЦФО по русским шашкам Соревнования проходили в Ярославле, а участие в них принимали спортсмены из 8 регионов. Сыграть партию с чемпионом попыталась наш корреспондент Татьяна Тимохина.





Первое место в классической программе и бронза в молниеносной игре - с таким результатом на чемпионате ЦФО выступил 8-летний орловец Владислав Ивкин. В своей возрастной группе ему пришлось сыграть с девятью соперниками по две партии, и лишь единственную проиграл и одну сыграл вничью.



В шахматный кружок Владислав пришел два года назад - просто заглянул в кабинет, где играли товарищи, и решил остаться. Правда, до этого уже был опыт игры в шахматы, но шашки показались ему интересней. И уже в 2019 году орловец занял сразу второе место и в классике и в молниеносной игре.



В этом году Владислав перешел уже в другую возрастную группу. Спортсмен готовится к Первенству России, которое пройдет в Самарской области в марте.





Татьяна Тимохина

12 февраля 2020 года



