Внимание! Розыск! Разыскиваются свидетели ДТП.





1 сентября 2018 года примерно в 22 часа на участке автодороги Орел – Брянск произошло столкновение автомобиля «Форд Фокус» с мотоциклом «Хонда». В результате ДТП пассажир мотоцикла получил телесные повреждения в виде сочетанной травмы. 9 сентября от полученных травм пострадавший скончался.



Сотрудники военно-следственного отдела СК России по Брянскому гарнизону просят очевидцев ДТП связаться с ними по телефонам 8-920-605-48-85, 8(4862) 43-33-29, 43-60-15, 76-14-12 (круглосуточно) или обратиться по адресу: Орел, улица 7 Ноября, 26 .





Орловское Информбюро

12 февраля 2020 года



