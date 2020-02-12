Орловец Николай Земляков является обладателем 82 патентов за изобретения По данным Орелстата, в нашем регионе в 2018 году было выдано 70 патентов на изобретения, еще 22 - на полезные модели и 2 - на промышленные образцы. В прошлом году научными разработками занимались 676 человек в 18 организациях.





Изобретательской деятельностью Николай Васильевич Земляков увлекся с раннего детства - писал статьи в журнал "Юный техник", работая в университете, получил 82 патента. Сфера его деятельности достаточна широкая - от создания бытовых приборов до изобретений для ракетно-космической отрасли. За научную деятельность Николай Васильевич награжден медалью Лейбница. А еще он Почетный работник высшего образования и Почетный ученый Европы. Одна из последних его работ - устройство для изменения поля времени и гравитации. Однако 20 лет назад в Москве в патенте ему отказали. А год назад в одной из программ по центральному телевидению он увидел сюжет, где аналогичную идею предлагает американский ученый.



Николай Земляков, кандидат технических наук, доцент: «Он предложил создать кольцевое движение лазерного луча, что позволит создать машину времени. Он написал статью в 2001 году, а я в 2000 уже подал заявку, а сама идея у меня возникла еще раньше».

Николай Земляков признается: работать над этой задумкой продолжает до сих пор, правда, патентовать уже ничего не собирается. Может быть, кто-то поэнергичнее и помоложе загорится этой идеей.



А еще кандидат технических наук и доцент верит, что создание машины времени реально. И кто знает, может, с подачи орловца Землякова, действительно будут возможны перемещения во времени и пространстве.





Татьяна Тимохина

12 февраля 2020 года



