Несложно, но волнительно Сегодня орловские девятиклассники сдавали итоговую аттестацию по русскому языку. Почти 7000 школьников региона ответили на вопросы педагогов. Ребятам предстояло пройти несколько устных заданий: прочитать текст вслух, пересказать его подробно и ответить на вопросы. На подготовку - всего 15 минут. Наша съемочная группа отправилась в один из пунктов проведения собеседования, чтобы пообщаться с ребятами и педагогами.





Собеседование по русскому языку в орловском лицее № 1 предстояло пройти 106 девятиклассникам. Уже в 08:45 ребята отправились в классы. На партах - паспорт, ручка и шоколад. Ровно в 9:00 начнется собеседование, продолжительность которого 15 минут.



Инга Козельская, экзаменатор-эксперт: «За это время ученик подготовится к выразительному чтению текста вслух, прочитает, перескажет. После ему предложат выбрать тему для монологического высказывания, и в течение минуты он будет готовиться, затем побеседует с экзаменатором-собеседником».

На собеседовании девятиклассникам предстояло поразмышлять - чаще всего о выдающихся людях, которые внесли вклад в развитие нашей страны.



Экзаменаторы-эксперты отметили, что, несмотря на хороший настрой, школьники волновались.



Инга Козельская, экзаменатор-эксперт: «У них всегда хорошее настроение, так как к экзамену они готовы отлично, но дети очень волнуются. Это самый легкий экзамен, даже не экзамен, а допуск к экзаменам, которые они будут сдавать в мае и июне».

Виталий Любимцев, экзаменатор-собеседник: «То, что они владеют нормами русского языка, сомнений не возникает. Есть элемент волнения, он пересекается с теми знаниями, которые в них сидят, и главная задача экзаменатора-собеседника расположить ребенка так, чтобы элемент волнения отсечь и чтобы он чувствовал себя спокойно, уверенно и мог бы полностью свои знания раскрыть».

Результаты итогового собеседования ребята узнают до 24 февраля. Резервные дни пересдачи уже определены. Это 11 марта и 18 мая.





Юлия Опанасюк

12 февраля 2020 года



