Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Орловский спасатель получил медаль из рук главы МЧС России.



- Сегодня почти 7000 орловских девятиклассников прошли итоговое собеседование по русскому языку. О чём спрашивали их педагоги?



- В день образования лицензионно-разрешительной службы Росгвардии мы проверили владельцев гражданского оружия и побывали в специализированном магазине.



- 8-летний Владислав Ивкин стал Чемпионом ЦФО по русским шашкам. Наш корреспондент сыграла с ним партию.



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Вести-Орёл

12 февраля 2020 года



