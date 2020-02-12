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Дорогу к школе-интернату для глухих и слабослышащих благоустроят

Власти Орла отреагировали на видео, которое появилось в соцсетях. Сегодня на место выехала инспекция.


Как говорит автор ролика, дети вынуждены ходить между гаражами, по неосвещенной и разбитой дороге. Сегодня на место выехали власти. Как выяснилось, этот маршрут не является официальным. С большим комфортом к школе можно пройти и даже проехать по территории 19-й гимназии. Однако по просьбе жителей городские власти готовы принять меры для благоустройства этой территории, чтобы передвижение по ней было безопасным. Для этого снесут незаконно установленные металлические гаражи.

Вячеслав Сырцев, главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам Советского района г. Орла: «Часть гаражей было демонтировано самими собственниками, в настоящее время ведутся подготовительные работы по подготовке постановления на демонтаж оставшихся 10 гаражей. Это позволит освободить территорию вдоль ограждения - между школой и жилыми домами, ее благоустроить, выполнить там тротуар». 

Что касается разбитой дороги, то отремонтировать ее капитально власть не обещает, но как только позволит погода ямы залатают асфальтовым гранулятом.


Оксана Гранн
12 февраля 2020 года
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