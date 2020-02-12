40 медалей Чемпионата и Первенства ЦФО – в копилке орловских ушуистов Соревнования проходили в Воронеже с 6 по 9 февраля.





Орловскую область представили 29 спортсменов. В общей сумме орловцы завоевали 40 медалей: 14 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых. Для команды это лучший результат за всю историю развития этого вида спорта в нашем регионе, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

12 февраля 2020 года



