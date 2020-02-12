«Летописцы войны и победы» 75-летию Великой Победы посвящается.





Сегодня в 19:45 на канале «Россия 24» смотрите передачу «Летописцы войны и победы». Это передача о писателях и поэтах, участвовавших в битве за Орел или побывавших в Орле сразу же после освобождения города. Автор передачи Владимир Переверзев.





Орловское Информбюро

12 февраля 2020 года



