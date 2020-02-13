На Орловщине вновь будут выбирать лучшее «Ветеранское подворье» Ежегодный областной конкурс стартует 2 марта.





В конкурсе принимают участие женщины 55-летнего возраста и мужчины 60-летнего возраста, проживающие в сельской местности на территории Орловской области, ведущие личное подсобное хозяйство. Хозяйство не должно превышать 2,5 га.



О том, как принять участие в конкурсе, сообщает информационный портал Орловской области.



Конкурсные заявки принимаются до 15 апреля. Победителей объявят не позднее 10 июня. По итогам конкурса 3 участника, занявшие призовые места, награждаются дипломами Губернатора Орловской области и денежными премиями.



Церемония награждение победителей состоится в августе.





Орловское Информбюро

13 февраля 2020 года



