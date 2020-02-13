В Орле – темно В этом убедились активисты Общероссийского народного фронта. По просьбе жителей областного центра общественники провели мониторинг улиц в темное время суток.





Активисты выяснили, что темных мест в городе действительно много – как на окраинах, так и в центре. В частности, недостаточное освещение на пересечении улиц Комсомольской, Кромской и Кромского шоссе. Десятки фонарей не выполняют свою основную функцию на улицах Комсомольской, 1-й



Посадской, Царев Брод, в Пищевом переулке, на Тургеневском мосту. Общественники составили список адресов и направили обращение в администрацию Орла, с просьбой исправить ситуации.





Мария Семак

13 февраля 2020 года



