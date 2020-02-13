За январь жертвами мошенников в Орле стали 21 человек Большая часть преступлений совершены в Советском районе. Полиция напоминает о том, что нужно быть более бдительными.





По данным УМВД злоумышленники используют несколько схем – называются сотрудниками социальных или коммунальных служб, проникают в дом и похищают сбережения. Сообщают по телефону о блокировки карты или неожиданном большом выигрыше – в обоих случаях требуется сообщить персональные данные. Сотрудники правоохранительных органов напоминают – не пускайте в дом незнакомцев, ничего не покупайте с рук, не сообщайте посторонним людям сведения о себе.





Мария Семак

13 февраля 2020 года



