Проверят технику, силы и средства Сегодня городские власти оценят готовность аварийно-спасательных формирований Орла к предстоящему половодью.





Весной некоторые улицы областного центра могут оказаться в зоне подтопления, и чтобы потенциально опасный период прошел без последствий, подготовка к нему начинается заранее. На контроле экстренных служб не только Орел, но и другие населенные пункты региона. Для борьбы с половодьем подготовлено более 5000 человек, 902 единицы техники, 40 плавсредств.





Мария Семак

13 февраля 2020 года



