В Орле пройдет эстафета «Внуки Маргелова» Мероприятие посвящено 75-й годовщине Великой Победы и 90-летию создания «Воздушно-десантных войск».





Региональная открытая военно-спортивная эстафета пройдет 16 февраля на стадионе им. Ленина. В ходе эстафеты участникам предстоит выполнить ряд теоретических и практических заданий. Это ответы на вопросы викторины, неполная разборка и сборка автомата Калашникова, метание малой саперной лопаты, метание гранаты на точность, стрельба из страйкбольного оружия или пневматической винтовки, подтягивание на перекладине (для юношей) и выполнение упражнения «армейская пружина» (для девушек), прохождение навесной переправы и лабиринта, плавание и др.



В соревнованиях планируется участие порядка 25 команд из Орловской, Рязанской, Архангельской областей, а также ЛНР и ДНР.



В рамках мероприятия будут организованы выставки оружия времен Великой Отечественной войны, а также современных образцов.



Время проведения эстафеты: 09:00-17:00.





Орловское Информбюро

13 февраля 2020 года



