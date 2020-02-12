Как отремонтировать бесхозный мост? Почему самодельные мосты через реку порой становятся вне закона? А об отсутствие у них хозяина выясняется только лишь при необходимости срочного ремонта? Так получилось и с переправой в Орловском районе, соединяющей Большую Деревню и Дмитровку.





Мост, соединяющий Большую Деревню и Дмитровку, появился еще в 80-х годах. Тогда люди по нему ходили на работу - на ферму. Но ферма закрылась, и мост со временем пришел в негодность. В данное время он нигде не зарегистрирован, то есть - его просто нет.



Жители настаивают, чтобы его «вывели из тени» и желательно в обновленном виде: прибили недостающие доски и укрепили саму конструкцию. Мост сокращает путь пешеходам к остановке метров на 600. Для пожилых это внушительное расстояние.



За последние пару лет его латали сами жители. Но не всё можно починить подручными средствами.



В администрации сельского поселения следуют букве закона. Она диктует: чтобы мост отремонтировать, нужно пройти нелегкий «бумажный» путь.



Валентина Шевлякова, глава администрации Троицкого сельского поселения Орловского района: «Нам необходимо произвести все законом данные действия: внести его в реестр, сделать проектно-сметную документацию, которая стоит очень больших денег. Только на основании этого мы можем что-то сделать».

При этом добавляют: есть альтернативная дорога, отсыпанная щебнем. Вот только жителей смущает отсутствие тротуаров на ней и наличие грязи. Поэтому люди продолжает ходить через овраг и по опасному мосту.



Валентина Шевлякова, глава администрации Троицкого сельского поселения Орловского района: «Проектно-сметная документация, я думаю, это не меньше 100-200 тысяч. А после этого - уже что насчитают. Нужно полностью все делать, укреплять».

В администрации денег нет. Поэтому решили: мост приведут в порядок хозспособом. Соберутся вместе на весенний субботник и подлатают.





Анна Вайсергисер

12 февраля 2020 года



