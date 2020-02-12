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Активисты регионального штаба ОНФ требуют от администрации Орла сноса расселённых аварийных двухэтажек

Речь идёт о домах №3 и №5 А на Старо-Московском шоссе. Жильцы соседней пятиэтажки буквально завалили общественников жалобе - люди не хотят соседствовать с заброшками, ставшими приютом для бездомных, наркоманов и алкоголиков. Кроме того двухэтажки стали рассадниками антисанитарии.


Эти двухэтажки на Старо-Московском шоссе фактически портят облик города - их видно с главной улицы - Московского шоссе. Активисты ОНФ приехали сюда, потому что в региональный штаб обратились жители соседнего дома. По их словам, заброшенные строения облюбовали асоциальные личности и животные - собаки, крысы.

Вообще эти проблемы актуальны практически для всех расселённых домов Орла. Есть и другая угроза - пожары, а это уже опасность для жильцов соседних многоквартирных домов. Но сейчас постановления на снос есть только по восьми домам. А выделенных средств, как пояснили нам власти, хватит вообще на два.

Артём Москвичеков, первый заместитель начальника УКХ г. Орла: «На данный год финансирование выделено в размере 1 миллиона 800 тысяч. Из них 1 миллион пойдет на задолженность перед прошлогодним подрядчиком. За 800 тысяч мы можем снести максимум два дома. Потому что средняя смета по сносу домов равняется 500-800 тысячам». 

Всего же в Орле на сегодняшний день 174 расселенных аварийных дома. Учитывая темпы сноса, избавится от заброшек областной центр только спустя 87 лет. Это при условии, что список пустых домов не будет пополняться. А это в принципе невозможно.


Антон Киселёв
12 февраля 2020 года
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