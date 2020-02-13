В Орле ВАЗ вынесло на встречку

Водитель пострадал.

12 февраля в 15:20 водитель, управляя ВАЗ-21099, следовал по ул. Комсомольская и в районе д. 261 А не учел дорожные условия, не справился с управлением и допустил столкновение с ГАЗ-331041, который следовал во встречном направлении.

В результате ДТП водитель ВАЗа получил телесные повреждения, с места ДТП был доставлен в больницу им. Семашко, после осмотра отпущен на амбулаторное лечение.

За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 19 ДТП, из них 1 ДТП с пострадавшим, в результате которого 1 человек получил телесные повреждения.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области



