В Глазуновском районе при пожаре погиб человек

Сообщение о возгорании жилого дома в деревне Новополево Глазуновского района поступило около трех часов дня. В результате пожара в доме выгорела комната на площади 20 квадратных метров. В 15.44 было обнаружено тело мужчины 1968 года рождения. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали одиннадцать раз, из них три выезда – на ликвидацию пожаров и восемь – на различные происшествия.

Фото ГУ МЧС по Орловской области

