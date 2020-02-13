В Кромском районе горел двухквартирный дом

ЧП произошло в селе Вожово Кромского района.

О пожаре сообщили в 22:33. В результате пожара в жилом доме выгорела одна квартира по всей площади – 50 квадратных метров. В другой квартире от термического воздействия поврежден шифер и обуглилась обрешетка кровли. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.

За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали одиннадцать раз, из них три выезда – на ликвидацию пожаров и восемь – на различные происшествия.