В Мценске открылась выставка, посвященная 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана Выставка открылась в краеведческом музее.





Экспозиция посвящена амчанам, которые участвовали в афганской кампании, а именно 66-й мотострелковой бригаде. В зале музея - вооружение, амуниция, одежда, награды, а также предметы военного быта, бывшие в ходу у участников событий.

















Иван Суверин

13 февраля 2020 года



