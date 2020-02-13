Залегощенский район отчитался о готовности к паводку

В Орловской области МЧС проводит цикл тематических учений.

В Залегощенском районе прошла командно-штабная тренировка. Главной задачей мероприятия стало совершенствование знаний и практических навыков руководителей всех органов управления района при чрезвычайных ситуациях.

Вводная учений - паводок и связанные с ним бедствия: подтопление жилья, нарушение транспортного сообщения, электрических и газовых коммуникаций. Исходя из вероятных угроз, предъявлялись требования к участникам аварийно-спасательных работ. В МЧС отметили залегощенских медиков: кроме комплектности укладок они по своему почину предусмотрели непромокаемую обувь.

Активная фаза учений предполагала оповещение и эвакуацию населения из подтопленного района, спасение терпящих бедствие и оказание помощи пострадавшим. Кроме того участникам тренировки необходимо было локализовать ряд коммунальных ЧП, возникших на фоне паводка. Местным властям пришлось проработать вопросы вывоза, расселения и снабжения людей, а также оказания им медпомощи. В итоге участники учений получили положительную оценку от регионального главка МЧС.

Насколько приобретенные навыки и умения пригодятся в этом году, пока не ясно. Прогноз паводковой ситуации на этот год пока не уточнен.