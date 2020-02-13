Орловские дольщики начали получать выплаты Как сообщили в правительстве области, за счет средств Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства будут восстановлены права 165 человек.





Компенсации получат дольщики обанкротившейся компании «Регионстрой». Застройщик возводил дома на улице Родзевича-Белевича в Орле и на улице Изумрудная в деревне Образцово. Выплаты производит банк. На рассмотрение документов отводится 10 рабочих дней с момента подачи заявлений. В правительстве региона отметили: расчет производится индивидуально для каждого дольщика в соответствии с рыночной стоимостью квадратного метра.





Надежда Невматулина

13 февраля 2020 года



