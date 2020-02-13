Баскетболисты ОрелГУ завершили второй этап студенческой лиги ВТБ Все три матча - со счетом в пользу орловских спортсменов.





На своем поле спортсмены принимали соперников из Ижевска, Санкт-Петербурга и Иркутска. В каждой игре баскетболисты проявили себя. Замыкал серию игр матч с «Сибирскими медведями» из Иркутска. Эта встреча окончилась со счетом 95:65 в пользу нашей команды. Лучшие показатели у Владислава Лево. Он набрал 25 очков, сделал 7 подборов и отдал 4 передачи. Сезон для нашей команды продолжится в конце февраля раундом плей-офф.





Мария Семак

13 февраля 2020 года



