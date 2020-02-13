Сила и внутренняя гармония помогли орловским ушуистам победить

Орловские спортсмены показали в Воронеже свое мастерство. Результатом выступлений стали 40 медалей: 14 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых. Наша съемочная группа встретилась с призерами Чемпионата и Первенства ЦФО.

Более 400 участников приехали в Воронеж, чтобы продемонстрировать владение китайским боевым искусством. Сборная команда Орловской области состояла из 29 спортсменов. И, несмотря на то, что в последнее время программа значительно изменилась, орловцы выступили достойно.

Андрей Лебедев, президент Орловской федерации ушу: «Стали призерами в многоборье, чего вообще никогда не было, это наиболее сложный вид программы. И впервые в этом году две дебютантки в возрасте 7-8 лет заняли второе и третье место».

Соревновались спортсмены по трем направлениям - спортивное таолу, традиционное кунгфу и юнчуньцюань. Спортивное таолу, кстати, считается одним из самых сложных видов ушу, в Орловской области им занимаются чуть больше 6 лет и результаты есть - медали в Воронеже тому подтверждение.

Каждое выступление - словно отдельная история, которую меньше чем за минуту переживает спортсмен, демонстрируя не только физическую подготовку и внутреннюю гармонию, но целеустремленность и выносливость.

Перед соревнованиями работа в зале велась ежедневно по несколько часов, проводили индивидуальные отсмотры. Успех в ушу, как и в других видах спорта, зависит не только от спортсмена.

Поддержка тренера перед решающим выходом - 50 процентов успеха, в подтверждение тому - россыпь медалей, разного достоинства, которые теперь в копилке орловских ушистов. И, несмотря на то, что орловские спортсмены выступили триумфально, работа в зале не прекращается. Впереди Чемпионат России. И сдавать позиции спортсмены не намерены.