Вступил в силу приговор суда в отношении участников преступной группы Они сбывали наркотические средства, причем в крупном размере, через Интернет и соцсети в Орловской, Курской и Калужской областях.





Суд установил, что житель Курска и орловчанка пытались сбыть так называемую «синтетику» в общей массе порядка 40 граммов. Но осуществить задуманное им помешали сотрудники полиции. В итоге, как сообщает прокуратура Орловской области, курянин осужден на 8 лет колонии строго режима, жительница Орла - на 7 лет. Их она проведет в исправительной колонии общего режима.





Надежда Невматулина

13 февраля 2020 года



