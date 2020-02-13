Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Участники долевого строительства начали получать компенсации. Компания-застройщик, возводившая два дома в регионе, обанкротилась.



- В Залегощи готовы к паводку. Отработают ли умения на практике в этом году?



- Босх и Брейгель - в одном зале. Сегодня в Орле открывается выставка репродукций художников эпохи Северного Возрождения.



- В копилке орловских спортсменов - 40 наград. Наши ушуисты вернулись из Воронежа с триумфом.



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Вести-Орёл

13 февраля 2020 года



