Улица Васильевская в Орле станет безопасней Там пешеходные переходы начали оборудовать дополнительными фонарями и дорожными знаками.





На Васильевской в 2019 году резко возросло количество ДТП с участием пешеходов. Главной причиной этого стал недостаточный уровень освещённости зебр. Дорожным бригадам предстоит установить Г-образные опоры с дополнительными фонарями над девятью пешеходными переходами на участке от ул. 2-й Посадской до Карачевского шоссе.



Один нерегулируемый пешеходный переход уже стал безопаснее для жителей.



Кроме того, на Васильевской появятся дорожные знаки, ограничивающие скорость до 40 км/ч. Такое поручение дал губернатор Андрей Клычков.



Полностью завершить работу предстоит в течение месяца, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

13 февраля 2020 года



