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В Орле сегодня стартовал финал Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

Турнир определит сильнейшую из восьми команд Орловской области.


Команды, занявшие призовые места, получат медали и кубки. А среди представителей мужских и женских команд определят лучшего игрока финала. Победитель примет участие в финале ЦФО. Он пройдет в марте. Команды будут бороться за право сыграть в суперфинале и стать обладателем главного приза - поездки на «Финал четырех» баскетбольной Евролиги. Вообще же этот чемпионат, как говорят организаторы, самый масштабный социальный спортивный проект в стране.

Михаил Пермяков, директор по региональному развитию школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»: «В текущем сезоне в чемпионате принимают участие 69 регионов РФ, это более 18 тысяч команд. В Орловской области участие принимают 163 команды - это почти 100 школ области».



Надежда Невматулина
13 февраля 2020 года
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