В Орле сегодня стартовал финал Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Турнир определит сильнейшую из восьми команд Орловской области.





Команды, занявшие призовые места, получат медали и кубки. А среди представителей мужских и женских команд определят лучшего игрока финала. Победитель примет участие в финале ЦФО. Он пройдет в марте. Команды будут бороться за право сыграть в суперфинале и стать обладателем главного приза - поездки на «Финал четырех» баскетбольной Евролиги. Вообще же этот чемпионат, как говорят организаторы, самый масштабный социальный спортивный проект в стране.



Михаил Пермяков, директор по региональному развитию школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»: «В текущем сезоне в чемпионате принимают участие 69 регионов РФ, это более 18 тысяч команд. В Орловской области участие принимают 163 команды - это почти 100 школ области».





Надежда Невматулина

13 февраля 2020 года



