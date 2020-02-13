Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Ещё одному солдату помогли вернуться на Родину. На церемонию перезахоронения бойца приехали его родственники.



- В Орле сегодня высадился архитектурный десант. Расскажем, где были и что видели?



- В ледяную воду - только по любви. Мы зафиксировали температурный рекорд моржа-любителя. Что по этому поводу думают медики?



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Вести-Орёл

13 февраля 2020 года



