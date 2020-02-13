Сегодня в Хотынецком районе с почестями перезахоронили останки красноармейца Андрея Максимова Он погиб в Смоленской области.





Андрей Максимов отправился на фронт в первые дни войны. Ему было 27 лет. Был зачислен в 22-ю стрелковую дивизию. Она формировалась в основном из орловских призывников. В родных Красных Рябинках Хотынецкого района солдата ждали до самого конца войны и после. Единственная весточка с фронта, которую получили близкие Андрея Андреевича Максимова, пришла в 1943 году: пропал без вести.



Бойца подняли десногорские поисковики отряда «За Родину» около месяца назад. Он погиб на полях Ельнинского выступа в Смоленской области, предположительно во время артобстрела.

Николай Красиков, председатель регионального благотворительного фонда «Победа», руководитель межрегионального поискового объединения «Костёр»: «Андрей Андреевич оказался на территории, где грунт очень сильно обводнен. И при нем не было металла. Ребята наткнулись на ботинок щупом. То есть, это реальное чудо. Если бы не ботинок, он так бы и остался лежать в своей стрелковой ячейке».

Имя солдата удалось установить по медальону - записи сохранились идеально. Эту реликвию и другие личные вещи красноармейца поисковики передали его потомкам. Имя бойца уже нанесено на мемориальную табличку братской могилы.



Андрей Андреевич Максимов стал четвертым солдатом, которому помогли вернуться на родную Орловщину смоленские поисковики. Те, кто работает на земле, признаются: это необъяснимо, но бойцы будто сами помогают. В год 75-летия Великой Победы они хотят вернуться из последнего боя.





Антон Киселёв

13 февраля 2020 года



