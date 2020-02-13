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Моржевание как средство от угасания

Орловец Николай Панфилов практически ежедневно купается в ледяной воде. Вооружившись ледорубом, Николай приходит к спасательной станции. Несколько ударов и прорубь для купания готова.


Закаливание он начал с ноября 2019 года. Поскольку зима выдалась теплой, его температурный рекорд был зафиксирована нами. На улице - минус восемь, в воде - минус три. На вопрос - что подвигло к таким процедурам - отвечает: «Желание жить, любить, творить». По словам Николая, вода вернула его к жизни.

Однако врачи предупреждают: тем, у кого есть проблемы с сердцем, испытывать на себе такое экстремальное увлечение не стоит. Если все же решились, девизом должно стать: «Не навреди, а приумножь здоровье».
Валентина Люльченко, заведующая отделением спортивной медицины для взрослых Орловского физдиспансера: «Для того чтобы моржевание проходило гладко и без эксцессов для организма, а это, конечно, мощнейший стресс для организма. Для этого желательно сначала пройти консультацию у терапевта, а если это люди пожилого возраста, то у геронтолога, если же это дети, то лучше всего проконсультироваться у педиатра».

Быстрого эффекта получить не удастся. «Все и сразу» - не про эту историю. К такому виду заклинивания готовятся заранее. Сначала воздушные ванны, потом обтирание, контрастные процедуры и лишь после можно попробовать купание в водоемах. Начинать советуют врачи в летние месяцы.

Валентина Люльченко заведующая отделением спортивной медицины для взрослых Орловского физдиспансера: «Человек должен психологически к этому быть готов. Это настрой, это психоэмоциональное состояние организма и желание быть здоровым».

Этого желания у Николая Панфилова хоть отбавляй, а еще много энтузиазма. Кроме моржевания он планирует начать заниматься метанием ножей, но это уже совсем другая история.


Анна Вайсергисер
13 февраля 2020 года
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