Исторический центр Орла ждет перезагрузка Сегодня Орел посетили архитекторы, которые приняли участие во всероссийском конкурсе на лучшую концепцию благоустройства литературно-рекреационной зоны «Парк Победы и Дворянское гнездо».





В Орле прошел информационно-исследовательский интенсив. Участники осмотрели всю территорию, которую планируется благоустроить. Цель - дать возможность прочувствовать историческую и литературную особенность места, увидеть сложный и красивый ландшафт своими глазами. Организаторы конкурса уверены: подобный подход более результативный. Приехали лишь те архитекторы, работы которых прошли во второй этап конкурса. Таких – 33 участника. Сегодня в Орел приехали 19 человек из Кемерово, Воронежа и Москвы.





Анна Вайсергисер

13 февраля 2020 года



