Вниманию водителей! 15 февраля с 6:00 до 11:30 на площадке напротив памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе в Орле будет запрещена стоянка транспортных средств.





Ограничение введено в связи с проведением торжественного митинга, посвящённого Дню памяти воинов-интернационалистов, участвовавших в урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья.



Также в этот день с 9:00 до 10:30 будет запрещено движение транспортных средств по маршруту ул. Салтыкова-Щедрина (от дома №1 по бульвару Победы) - ул. Пионерская - ул. Лескова - Наугорское шоссе до памятника участникам локальных войн .



Ограничение введено в связи с шествием, посвящённым памяти воинов-интернационалистов.





Орловское Информбюро

14 февраля 2020 года



