ПФР: 15 февраля – последний день предоставления отчетности В письменном и электронном виде от страховщиков ждут документы по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование.





Все формы отчетности, порядок заполнения и программное обеспечение для подготовки – в свободном доступе на официальном сайте пенсионного фонда.





Мария Семак

14 февраля 2020 года



