«Новый старт» - для тех, кто ищет работу В орловском управлении труда и занятости реализуют программу по социальной поддержке безработных.





На встречах специалисты управления дают соискателям полезные рекомендации – как анализировать вакансии, как заполнить резюме, как вести переговоры с потенциальным работодателем во время личной беседы или по телефону. Обсуждаются возможность получить дополнительную профессию, особенности адаптации в новом коллективе и другие вопросы. В минувшем году прошло 860 занятий по адаптации.





Мария Семак

14 февраля 2020 года



