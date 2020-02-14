Бегать вместе веселее Если вы давно хотели начать бегать, но для этого не хватало компании, то вас ждут в субботу, 15 февраля в 9 утра у памятника Грозному. Именно оттуда состоится старт орловских любителей бега.





Забеги проходят каждую субботу. Дистанция – 5 километров. Уровень спортивной подготовки не важен – главное желание и хорошее настроение. Победителей в забеге не выбирают, но замеряют результаты – чтобы можно было следить за динамикой. Ведь многие из этой группы бегают не только по выходным, но и в будни. Вся подробная информация – в социальных сетях в группе «Бег в Орле».





Вести-Орёл

14 февраля 2020 года



