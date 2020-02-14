Сегодня во всех школах Орла начались незапланированные каникулы - образовательные учреждения закрыли на карантин

Такое решение приняли, потому что больше 20% от общего количества учеников не посещают занятия. Карантин в школах Орла продлится до 20 февраля включительно. А по всему региону, согласно данным Роспотребнадзора, почти 7000 человек болеют гриппом и ОРВИ. Больше половины - дети до 14 лет. Эпидемические пороги превышены во всех возрастных группах.



Медики напоминают - не стоит заниматься самолечением, в случае недомогания обратитесь к специалисту.





Мария Семак

14 февраля 2020 года



