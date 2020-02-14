В орловском отделении Пенсионного Фонда прошли учения Сотрудников эвакуировали по причине условного пожара.





Тренировались не только пожарные, но и сотрудники организации. По сигналу тревоги персонал организованно покинул здание. Охрана оперативно сообщила о ЧП на пульт 112. К месту условного происшествия спасатели пребывали в режиме реального времени. Не прошло и пяти минут, как в очаг условного возгорания вошли первые пожарные расчеты. Согласно замыслу тренировки, условный пожар возник в одном из помещений второго этажа, отрезав пути отступления троим сотрудникам. Их и пришлось вызволять наружу спасателям.





Иван Суверин

14 февраля 2020 года



