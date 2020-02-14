Фильм «Одесский пароход» разобрали на стикеры Телеканал «Россия 1» выпустил стикеры по мотивам фильма «Одесский пароход» режиссёра Сергея Урсуляка.









Стикеры уже доступны в операционных системах Крылатые фразы из знаменитых миниатюр Михаила Жванецкого – «А где начальник транспортного цеха», «Не делай мне нервы!», «У тебя два яблока…», «Всё! Прения закончены!», «Не пугайте», «А попробовать?», «Или переходите на овощи, или нам придётся расстаться» – искромётные высказывания героев в исполнении Чулпан Хаматовой, Сергея Маковецкого, Романа Мадянова, Владимира Машкова, Ирины Пеговой и других можно использовать в повседневном общении вместо слов.Стикеры уже доступны в операционных системах Android iOS , мессенджерах WhatsApp, Telegram и в Viber

Напомним, сюжет новелл фильма разворачивается внутри одесского дворика 1970-х годов, где живут яркие, запоминающиеся персонажи. Режиссёр Сергей Урсуляк («Ненастье», «Тихий Дон», «Жизнь и судьба», «Ликвидация» и др.).

В фильме «Одесский пароход» снялись: Светлана Крючкова, Ирина Муравьева, Чулпан Хаматова, Нина Усатова, Сергей Гармаш, Сергей Маковецкий, Сергей Пускепалис, Владимир Машков, Чулпан Хаматова, Марина Александрова, Ирина Пегова, Федор Добронравов, Роман Мадянов, Михаил Пореченков, Тимофей Трибунцев, Александр Яценко, Александр Робак, Павел Деревянко, Евгений Ткачук, Игорь Золотовицкий, Юлия Сулес, Сергей Угрюмов, Лика Нифонтова, Александр Горбатов, Антон Кузнецов и многие другие.

В роли Михаила Жванецкого – Михаил Жванецкий.

Премьера картины «Одесский пароход» состоялась в эфире телеканала «Россия 1» 1 января 2020 года.









Орловское Информбюро

14 февраля 2020 года



