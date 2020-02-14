«Красную Дусю», «Царевну Лягушку», «Вдову» и «Солёные уши» изъяли из продажи Специалисты ливенского Россельхознадзора обнаружили неизвестные семена, которые предлагали купить садоводам. Сорта не числятся в Госреестре.





Красочные пакеты с семенами неизвестной селекции изъяли в киосках четырёх индивидуальных предпринимателей - сообщают наши коллеги из «Уездного города». Под оригинальными названиями продавали капусту, свеклу, огурцы, томаты. Всего с реализации сняли больше 100 пачек. Кроме того, специалисты Россельхознадзора обнаружили семена с просроченным сроком годности на прилавках у пяти частных торговцев.





Мария Семак

14 февраля 2020 года



