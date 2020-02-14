Двойняшки как две валентинки

14 февраля отмечается день святого Валентина. Праздник - католический, но он пользуется популярностью. Некоторые специально выбирают эту дату, чтобы отправиться в ЗАГС и официально создать семью. Екатерина и Евгений Ларины расписывались совсем в другой день, но 14 февраля всё же является для них праздником.

В 2013 году для семьи Лариных 14 февраля стал особенным днем - у них родились близнецы. День, когда Евгений Ларин стал папой, причем сразу дважды, он помнит практически по минутам, и признается: о таком подарке в день всех влюбленных он мог лишь мечтать. С тех пор акцент праздника сместился - празднуют день рождения Паши и Леши. Кстати, как говорят родители, назвать одного из братьев Валентином даже в голову не пришло.

Мальчишки за семь лет к двойному празднику привыкли. В этот день они не только получают подарки, но и сами их дарят.