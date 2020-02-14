В Орле вновь зазвучит «Музыка добрых сердец» Межрегиональный благотворительный фестиваль проводится в поддержку детей с онкологией. В этом году он пройдет 15 февраля.





Впервые акция состоялась восемь лет назад - она началась с концерта в филармонии. Его организовала Наталья Куприянова, которая сама столкнулось с этой бедой. Ее маленький сын Святослав умер от рака. В память о нем Наталья и организовала фестиваль. Акция быстро переросла регион, и с каждым годом все больше талантливых людей приезжают в Орел, чтобы своим творчеством поддержать детей, для которых вся жизнь превратилась в борьбу с тяжелой болезнью. Впервые акция состоялась восемь лет назад - она началась с концерта в филармонии. Его организовала Наталья Куприянова, которая сама столкнулось с этой бедой. Ее маленький сын Святослав умер от рака. В память о нем Наталья и организовала фестиваль. Акция быстро переросла регион, и с каждым годом все больше талантливых людей приезжают в Орел, чтобы своим творчеством поддержать детей, для которых вся жизнь превратилась в борьбу с тяжелой болезнью. В этом году собранные средства поделят на три части – финансовую поддержку получит трехлетний Женя Широков и десятилетний Артем Алгазиев. Оба мальчика борются с нейробластомой. И еще часть средств направят на нужды отделения онкологии и гематологии НКМЦ им. З.И.Круглой.



Концерт состоится 15 февраля, в культурно - досуговом центре «Металлург».



Начало – в 15 часов.





Мария Семак

14 февраля 2020 года



