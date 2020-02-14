В Леженках сгорел дом ЧП в деревне Орловского района. Произошло накануне рано утром.





В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 110 квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет. За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали десять раз, из них три выезда – на ликвидацию пожаров и семь – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

14 февраля 2020 года



