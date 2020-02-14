В орловской пятиэтажке загорелась проводка Сообщение о возгорании в пятиэтажном доме на улице Андрианова поступило около десяти часов утра.





В результате пожара в подъезде выгорела изоляция электрических проводов в электрощитовых с первого по пятый этаж. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет. За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали десять раз, из них три выезда – на ликвидацию пожаров и семь – на различные происшествия.

Фото ГУ МЧС по Орловской области







Орловское Информбюро

14 февраля 2020 года



