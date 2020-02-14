В Ливнах горел гараж Пострадал автомобиль.





В результате пожара гараж выгорел по всей площади – 29 квадратных метров; огнем поврежден автомобиль ВАЗ 2114. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет. За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали десять раз, из них три выезда – на ликвидацию пожаров и семь – на различные происшествия. Фото ГУ МЧС по Орловской области





Орловское Информбюро

14 февраля 2020 года



